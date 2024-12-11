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當沖降稅 再延三年

聯合報／ 記者黃婉婷余弦妙／台北報導
立法院朝野黨團昨達成共識，確定當沖降稅將再延長三年至二○二七年底，最快本周五完成三讀，可望在年底屆期前順利銜接。記者余承翰／攝影
立法院朝野黨團昨達成共識，確定當沖降稅將再延長三年至二○二七年底，最快本周五完成三讀，可望在年底屆期前順利銜接。記者余承翰／攝影

投資人當沖交易證交稅減半優惠措施將於今年底屆滿，立法院昨協商「證券交易稅條例」部分條文修正草案，朝野達成共識，決定採行政院版本，將優惠措施再延三年至二○二七年底，期間當沖交易稅率將減半至千分之一點五，最快周五（十三日）送院會三讀。

現行當沖稅率減半由千分之三降至千分之一點五，二○一七年實施以來歷經二度延長，降稅措施將在今年底屆期。行政院會日前通過財政部提出的修法草案，決定再延三年，草案送立法院審議，但立法院財政委員會初審時，朝野對延後年限仍有歧異，最終因無共識保留送協商。

立法院長韓國瑜昨天主持朝野協商，原本國民黨團提出五年版本、民眾黨團提出三年後稅率遞增版本，民進黨團則一致支持行政院版延長三年。藍營提案指出，當沖交易比重皆維持穩定，考量當沖交易屬「中性政策」，有助提升證券市場流動性，也有助增加國家稅收，因此主張延長五年至二○二九年底。不過，民進黨立委郭國文、國民黨立委王鴻薇都曾提出數據，認為當沖降稅雖然會帶動交易，但也讓許多「少年股神」過度沈迷於投資。

財政部長莊翠雲表示，當沖降稅措施今年底屆期，降稅措施實施以來有效提升市場成交量及流動性，並降低投資人交易成本，且證券市場容易受到國際政治、經濟情勢變化，即將屆期之前，政府可檢視再做因應，五年可能會過長，三年是比較適當的期間。最終朝野一致同意採行三年版本。

會中也通過一項附帶決議，即金管會必須針對延長調降當沖降稅政策，建立評估指標和受惠對象分析，以及三年後後期望達成的政策目標，確保國家的賦稅優惠公平性與有效性。

國民黨 立法院

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