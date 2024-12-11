獨資商號金蟬脫殼避稅 論處

新竹縣政府稅務局表示，獨資商號如果發生違反稅法情事，即使試圖「金蟬脫殼」、變更負責人，稽徵機關仍會以違章行為發生時的負責人為論處對象，不會隨負責人變更而改變。

實務上，稅局發現部分獨資企業透過變更負責人，試圖規避或轉嫁違反稅法責任，但這招早就被識破，稅務局表示，如查獲變更負責人前，公司有違反稅法規定，會以違法行為發生時登記的負責人為處罰對象。

稅務局解釋，獨資商號實際上屬個人事業，應以獨資經營的自然人作為權利義務主體，因此，獨資商號如違反稅法上的違章事實而受罰時，應以違章行為發生時登記的負責人為處罰對象。

稅務局舉例，甲先生為獨資商號負責人，某日至稅捐機關抱怨，為何明明是商號欠稅，自己名下車輛卻被辦理禁止處分，主因就是獨資商號後續所衍生的權利義務仍歸屬出資人。