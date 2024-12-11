進口貨物高價低報 補帶罰

財政部關務署昨（10）日表示，近來數度查獲業者高價低報進口貨物完稅價格，藉此逃漏稅費，除要補稅之外還必須依法裁罰，海關呼籲業者應誠實申報，若發現申報錯誤，應自行向海關更正，以免受罰。

海關舉例，某食品飲料雜貨進口商日前遭關區揪出有漏稅情況，業者一開始承認因為與國外供應商有相關回饋因素，因此進口價格較低，也提出有漏未納入完稅價格的相關證據。

不過在輔導期間，關務署稽核人員等不到陳報資料，業者更翻供稱沒有低報，立案實施事後稽核發現實質證據，業者才坦承低報，但已錯失主動補稅約400萬元免罰的輔導期，依相關規定，業者要繳納罰鍰約700萬元。

關務署解釋，進出口業者因報單申報錯誤，涉有違反海關緝私條例情事者，只要在海關、稅捐稽徵機關或其他協助查緝機關接獲檢舉、進行調查前，主動申請更正並補繳所漏稅款及利息，即可適用免罰。