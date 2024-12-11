快訊

好天氣要掰了 吳德榮：周六入冬最強冷空氣 跌破10度低溫

等待CPI數據 美股指數收低 道指連跌4日

在台外僑退休金課稅 兩樣態

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導
稅務示意圖。(聯合報系資料照)
稅務示意圖。(聯合報系資料照)

財政部台北國稅局表示，在台外僑領取退休金同樣要課稅，分為兩種情形，若退休金是台灣公司支付，給付時就會扣繳；若由海外雇主支付，則應按在台工作年資比率或時間計算我國來源所得及免稅額，並申報課稅。

個人領取退休金屬退職所得，須依《所得稅法》規定申報並納稅，外僑納稅人也不例外。

台北國稅局指出，外僑納稅人若部分工作年度是在國外提供勞務，由境外雇主支付退休金，須按在我國工作年資比率，計算屬於中華民國來源的應稅退休金。

舉例來說，A君在某外國公司服務30年，其中最後十年派駐台灣，2024年一次領取退休金折合新台幣1,500萬元，由國外雇主支付。

A君在台工作時間是整體服務年資的三分之一，因此，領取的1,500萬元退休金，有三分之一、即500萬元應列為中華民國來源所得。

免稅額方面，以2024年來看，選擇一次領取者，總額不超過「19.8萬元乘退職年資」部分免稅；超過「19.8萬元乘退職年資」至「39.8萬元乘退職年資」以內，半數計稅；超過「39.8萬元乘退職年資」部分全數計稅。

套用到A君案例，退職年資僅計算在台灣的十年，屬我國來源所得的退休金共500萬元中，不超過198萬元部分為免稅（0元計稅）、超過198萬元至398萬元以內半數計稅（100萬元計稅）、超過398萬元部分全數計稅（102萬元計稅），應有202萬元併入年度所得總額計稅，A君可附上服務年資及退休金給付證明文件，併入年度所得總額申報。

免稅額 退休金

延伸閱讀

65歲退休後每月花5萬、要存1200萬！杉本「00878+0056+00713」：成本砍一半

多少退休金才能活？ 勞團盼定義「基本生活」

年金停砍公聽會 李來希批國家亂撒幣、退休軍公教哀鴻遍野

退休金靠自己！ 中經院：ETF 投資比重升、季配型最人氣

相關新聞

當沖降稅 再延三年

投資人當沖交易證交稅減半優惠措施將於今年底屆滿，立法院昨協商「證券交易稅條例」部分條文修正草案，朝野達成共識，決定採行政...

中古車商報營業稅 三個注意

中古車商申報營業稅要留意，財政部北區國稅局提醒三大重點，包含進項稅額申請時間點、設算方式、可扣抵進項憑證資料等，建議車商...

在台外僑退休金課稅 兩樣態

財政部台北國稅局表示，在台外僑領取退休金同樣要課稅，分為兩種情形，若退休金是台灣公司支付，給付時就會扣繳；若由海外雇主支...

獨資商號金蟬脫殼避稅 論處

新竹縣政府稅務局表示，獨資商號如果發生違反稅法情事，即使試圖「金蟬脫殼」、變更負責人，稽徵機關仍會以違章行為發生時的負責...

進口貨物高價低報 補帶罰

財政部關務署昨（10）日表示，近來數度查獲業者高價低報進口貨物完稅價格，藉此逃漏稅費，除要補稅之外還必須依法裁罰，海關呼...

檢舉鄰居開美容工作室逃漏稅 少做這件事480萬獎金飛了

新竹市有市民受不了鄰居開美容工作室，常排廢水及充滿藥水味，檢舉該美容工作室違規營業及檢舉逃漏稅，但因檢舉僅檢附網路截圖為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。