在台外僑退休金課稅 兩樣態

財政部台北國稅局表示，在台外僑領取退休金同樣要課稅，分為兩種情形，若退休金是台灣公司支付，給付時就會扣繳；若由海外雇主支付，則應按在台工作年資比率或時間計算我國來源所得及免稅額，並申報課稅。

個人領取退休金屬退職所得，須依《所得稅法》規定申報並納稅，外僑納稅人也不例外。

台北國稅局指出，外僑納稅人若部分工作年度是在國外提供勞務，由境外雇主支付退休金，須按在我國工作年資比率，計算屬於中華民國來源的應稅退休金。

舉例來說，A君在某外國公司服務30年，其中最後十年派駐台灣，2024年一次領取退休金折合新台幣1,500萬元，由國外雇主支付。

A君在台工作時間是整體服務年資的三分之一，因此，領取的1,500萬元退休金，有三分之一、即500萬元應列為中華民國來源所得。

免稅額方面，以2024年來看，選擇一次領取者，總額不超過「19.8萬元乘退職年資」部分免稅；超過「19.8萬元乘退職年資」至「39.8萬元乘退職年資」以內，半數計稅；超過「39.8萬元乘退職年資」部分全數計稅。

套用到A君案例，退職年資僅計算在台灣的十年，屬我國來源所得的退休金共500萬元中，不超過198萬元部分為免稅（0元計稅）、超過198萬元至398萬元以內半數計稅（100萬元計稅）、超過398萬元部分全數計稅（102萬元計稅），應有202萬元併入年度所得總額計稅，A君可附上服務年資及退休金給付證明文件，併入年度所得總額申報。