中古車商報營業稅 三個注意

中古車商申報營業稅要留意，財政部北區國稅局提醒三大重點，包含進項稅額申請時間點、設算方式、可扣抵進項憑證資料等，建議車商定期檢視憑證及帳務處理情形，確保正確計算。

北區國稅局指出，依《加值型及非加值型營業稅法》相關規定，營業人在銷售從特定對象購買的中古車時，可以該車輛購入成本按5％稅率計算進項稅額並申報扣抵銷項稅額。

所謂特定對象包括政府機關、個人或其他依法規納稅的營業人。不過，國稅局提醒，若購買的是九人座以下且非供銷售用途的小客車，其進項稅額無法申報扣抵，車商須特別留意。

中古車商申報進項抵扣注意

國稅局也提醒三點，首先是申報時點，應在申報該輛中古車銷售額的當期，申報進項稅額。

其次要留意進行稅額設算方式，應逐輛計算，進項稅額超過銷項稅額部分不得扣抵，且在計算時，購入成本不能包含規費及其他費用，以免多算進項稅額。

舉例來設算進項稅額，甲車商今年1月以3萬1,500元（含1,500元進項稅額）向個人購買一台中古機車，2月以4萬2,000元（含銷項稅額2,000元）出售，該筆獲利交易，進項稅額1,500元未超過銷項稅額2,000元，可全額扣抵。

另一種情形，甲車商以21萬元（含1萬元進項稅額）從小規模營業人買下一輛供銷售的中古汽車，2月以18萬9,000元（含銷項稅額9,000元）賠售，進項低於銷項，最多只能扣抵9,000元銷項稅額，超過部分不可扣抵。

國稅局提醒中古車商，應主動檢視營業稅進項稅額扣抵計算是否正確。若發現錯誤，應及早在未被檢舉或稽查前主動補報補繳所漏稅款及利息，才能免罰。

第三，國稅局提醒應備妥可扣抵進項憑證相關資料，例如收據、個人一時貿易資料申報表、特種統一發票、買賣合約書或讓渡書及其他憑證等。

國稅局提醒，中古車商購入車輛時，務必取得並妥善保存進項憑證，並正確計算進項稅額，才能確保能合法申報扣抵銷項稅額；同時車商應定期檢視交易憑證與帳務處理，確保稅務計算正確並合規，以維護交易合法性與經營穩定性，保障自身權益。