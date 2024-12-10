快訊

還原慌亂戒嚴夜 南韓特戰司令官：尹錫悅下令將議員拉出國會

內湖母女遭詐千萬含恨亡 士院裁定1車手收押禁見

雙城論壇原訂下周登場…我方恐因中共軍事脅迫喊停？陸委會回應了

台美快遞簡易申報放寬 財部：儘快完備機制以利實施

中央社／ 台北10日電

台美21世紀貿易倡議首批協定即日起生效，財政部官員表示，台美快遞貨物可走簡易申報的門檻，將由完稅價格不超過新台幣5萬元，放寬至低於2500美元，台灣在協定生效後3+1年內執行，實務上將儘快完備機制，以利及早實施。

台美雙方今天共同發布新聞稿，宣布「台美21世紀貿易倡議」的首批協定生效。首批協定議題涵蓋「關務行政及貿易便捷化章」，財政部官員指出，主要有3大重點，包含加速台美貨物通關、重視貿易商權益、深化台美貿易及關務合作關係，以達成互惠互利雙贏局面。

針對加速台美貨物通關，財政部官員表示，以快遞貨物變革而言，現行出口貨物完稅價格沒有超過新台幣5萬元，除涉及輸出規定等情形外，可以簡易申報單辦理通關，未來台美雙邊將同步把此門檻調整至2500美元（約新台幣8萬元）以下。

財政部官員指出，適用簡易申報貨物價格的調整措施，須在協定簽署生效後3年內執行，外加可再延長1年的彈性時間；之所以有「3+1」年實施緩衝期，主因尚有系統設定要重新調整，未來簡易申報程序預計將採「月結快遞貨物稅費」，以簡化稽徵程序。

除上述措施將在機制完備後儘快實施，財政部官員表示，進口貨物預先審核機制擴充適用、放寬復運進口免稅優惠等，將從即日起生效。

新台幣 財政部 貨物稅

延伸閱讀

AI商機發酵、傳統旺季加持 11月出口連13紅…本季拚新高

未來四年全國民間參與公共建設 預期創造12萬個就業機會

前11月對美出口 飆千億美元 年增近五成寫新猷

11月進出口統計 電子零組件單月上揚14%

相關新聞

無視少子化！前10月全國新增18.4萬戶家庭、創28年新高 專家：兩關鍵

據內政部資料顯示，今年前10月新增家庭戶數達18.4萬戶，數量寫下近28年的單年新高紀錄。

檢舉鄰居開美容工作室逃漏稅 少做這件事480萬獎金飛了

新竹市有市民受不了鄰居開美容工作室，常排廢水及充滿藥水味，檢舉該美容工作室違規營業及檢舉逃漏稅，但因檢舉僅檢附網路截圖為...

外送平台合併審查 再延60天

外送平台Uber Eats五月宣布以約三○八億元併購Delivery Hero旗下foodpanda台灣外送事業，全案需...

列報呆帳損失 搞懂應附證明

財政部北區國稅局提醒，企業如果遇到應收帳款或欠款收不回來，例如對方倒閉、逃跑、聲請破產、重整、和解，或欠款已拖過兩年還未...

遊戲幣商營業稅 有條件放寬

財政部日前發布解釋令，放寬遊戲幣中間商營業稅課徵方式，若中間商收購、轉賣遊戲幣，買賣雙方皆為自然人，且符合實名驗證、資訊...

剩餘財產差額分配 免印花稅

新竹地稅局表示，配偶因離婚或一方死亡，導致法定財產制關係消滅，可行使剩餘財產差額分配請求權，只要持遺產稅核定資料或離婚協...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。