無視少子化！前10月全國新增18.4萬戶家庭、創28年新高 專家：兩關鍵

據內政部資料顯示，今年前10月新增家庭戶數達18.4萬戶，數量寫下近28年的單年新高紀錄。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德分析，背後原因除了一般結婚婚後可能的分戶需求外，加上近年交屋數量多，許多持有稅與交易稅都與設籍有關，可能也是帶動的原因之一。

曾敬德表示，現在持有稅包括土地稅與房屋稅，都必須設立戶籍才能有自用住宅優惠，尤其是新房屋的房屋稅特別貴，因此交屋後多會設籍節稅。

另外曾敬德指出，像是房地合一稅要使用400萬免稅條件，也必須綁定連續設籍滿六年的規定，許多稅制的改變也會導致分戶設籍狀況更為積極。