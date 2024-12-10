外送平台合併審查 再延60天

外送平台Uber Eats五月宣布以約三○八億元併購Delivery Hero旗下foodpanda台灣外送事業，全案需公平會同意。公平會副主委陳志民昨表示，此案仍要進一步審議，決定延長六十個工作日，並將重新界定市場及估算市占率，最晚明年三月廿一日完成審查。

陳志民說，延長審議時間原因有二，首先是兩平台市占率很高，結合案集中度增加後，對市場集中度限制結果顯著，必須進一步就「限制競爭不利益」及「整體經濟利益」進行經濟分析；此外，行政程序法對重大結合案要求對當事人要保障，因此要請當事人到會陳述意見。

針對公平會主委李鎂曾表示，兩大平台併購後市占率近九成。陳志民指出，市占率涉及相關市場界定，此案會重新界定市場，估算最新的市占率數字，並非沿用先前的數據。