快訊

家裡都是血！苗栗男砍殺母、子反鎖家門墜樓亡 10歲童報警

今明晴暖上看30度高溫 吳德榮：周六首波「強烈」冷氣團機率高

陽光行動／國在山河廢 營建廢棄物濫倒毀國土

剩餘財產差額分配 免印花稅

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

新竹地稅局表示，配偶因離婚或一方死亡，導致法定財產制關係消滅，可行使剩餘財產差額分配請求權，只要持遺產稅核定資料或離婚協議文件，即可辦理房地產所有權過戶，且無須貼繳印花稅。

地稅局說明，配偶因離婚或死亡導致法定財產制關係結束，若行使剩餘財產差額分配請求權取得的房屋，不屬於印花稅課稅範圍。

舉例來說，王先生因離婚行使差額分配請求權，取得一筆房屋，憑調解筆錄即可直接向地政機關辦理所有權移轉登記，無須繳納印花稅。印花稅課稅憑證範圍包括銀錢收據、買賣動產契據、承攬契據以及典賣、讓受及分割不動產契據。

除了印花稅外，行使剩餘財產差額分配請求權取得不動產，也免課契稅。不過地稅局提醒，取得土地部分仍須先向稅務局辦理土增稅免稅申報，完成後才能移轉土地所有權。

延伸閱讀

嘉澤投入4.52億元 向光明購入南港新辦公空間

AI浪潮來襲 東海EMBA：中高階主管返校進修趨勢強勁

五大壽險搶當倉儲包租公 今年來合計投資逾700億元

老公要求生孩子、坐月子要AA？ 全網怒了：捏爆他的XX一起分擔生產痛

相關新聞

外送平台合併審查 再延60天

外送平台Uber Eats五月宣布以約三○八億元併購Delivery Hero旗下foodpanda台灣外送事業，全案需...

列報呆帳損失 搞懂應附證明

財政部北區國稅局提醒，企業如果遇到應收帳款或欠款收不回來，例如對方倒閉、逃跑、聲請破產、重整、和解，或欠款已拖過兩年還未...

遊戲幣商營業稅 有條件放寬

財政部日前發布解釋令，放寬遊戲幣中間商營業稅課徵方式，若中間商收購、轉賣遊戲幣，買賣雙方皆為自然人，且符合實名驗證、資訊...

剩餘財產差額分配 免印花稅

新竹地稅局表示，配偶因離婚或一方死亡，導致法定財產制關係消滅，可行使剩餘財產差額分配請求權，只要持遺產稅核定資料或離婚協...

申報遺產稅 先申請財產清單

財政部北區國稅局表示，被繼承人死亡時遺有財產，納稅人應在被繼承人死亡次日起算六個月內，辦理遺產稅申報，而申報遺產稅時須檢...

網路玩家注意 財部：符合一定條件 業者按差額繳營業稅

財政部賦稅署近日發布解釋令，針對業者提供網路連線遊戲個人玩家遊戲幣交易服務，只要符合以下條件，包括遊戲幣買賣雙方均為自然...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。