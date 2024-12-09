剩餘財產差額分配 免印花稅

新竹地稅局表示，配偶因離婚或一方死亡，導致法定財產制關係消滅，可行使剩餘財產差額分配請求權，只要持遺產稅核定資料或離婚協議文件，即可辦理房地產所有權過戶，且無須貼繳印花稅。

地稅局說明，配偶因離婚或死亡導致法定財產制關係結束，若行使剩餘財產差額分配請求權取得的房屋，不屬於印花稅課稅範圍。

舉例來說，王先生因離婚行使差額分配請求權，取得一筆房屋，憑調解筆錄即可直接向地政機關辦理所有權移轉登記，無須繳納印花稅。印花稅課稅憑證範圍包括銀錢收據、買賣動產契據、承攬契據以及典賣、讓受及分割不動產契據。

除了印花稅外，行使剩餘財產差額分配請求權取得不動產，也免課契稅。不過地稅局提醒，取得土地部分仍須先向稅務局辦理土增稅免稅申報，完成後才能移轉土地所有權。