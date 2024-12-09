遊戲幣商營業稅 有條件放寬

財政部日前發布解釋令，放寬遊戲幣中間商營業稅課徵方式，若中間商收購、轉賣遊戲幣，買賣雙方皆為自然人，且符合實名驗證、資訊揭露等條件，中間商營業稅可以買賣「價差」課稅，免依出售全額計算營業稅。

近年網路遊戲迅速發展，出現一種遊戲幣中間商，媒合玩家買賣雙方，收購遊戲幣、再轉賣，過去這類交易，中間商轉售遊戲幣時，應按出售總金額全額開發票、申報營業稅，問題在於，中間商收購遊戲幣時，交易對象為自然人，無法開立發票給中間商，中間商因此無法取得進項來扣抵銷項稅額，形成租稅負擔。

考量產業特性及交易模式特殊性，財政部發布解釋令，當遊戲幣買賣雙方均為自然人，且營業人對買賣雙方的實名身分資訊設有驗證機制，其要求賣方先交付遊戲幣及買方先支付價金是基於履約保證，並在網路交易平台揭示買賣雙方對遊戲幣與新台幣換算比值，可以收付價差來課徵營業稅。

舉例來說，中間商公告某遊戲幣兌換新台幣比值，賣家為140：1，買家為130：1，甲玩家出售13萬枚遊戲幣給中間商，換算下來，中間商支付929元給甲玩家；中間商再將13萬枚遊戲幣出售給乙玩家，依比值換算，乙玩家支付1,000元。

過去中間商出售給乙玩家時，應全額開立1,000元發票，但卻無法從甲玩家手中取得發票來扣抵；在解釋令發布後，中間商符合條件，只要以買賣價差71元開發票、課徵營業稅即可。

以前述案例來看，甲玩家一開始從另一家業者買入遊戲幣時，該業者就已按全額開立發票，因此甲玩家再交由中間商轉售給其他玩家，只要再以價差計稅即可。

財政部強調，前提是買賣雙方須為自然人，若前述甲玩家同為遊戲商，因中間商可從甲玩家取得進項發票，在銷售給乙玩家時，仍須以全額開立發票。