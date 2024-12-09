列報呆帳損失 搞懂應附證明

財政部北區國稅局提醒，企業如果遇到應收帳款或欠款收不回來，例如對方倒閉、逃跑、聲請破產、重整、和解，或欠款已拖過兩年還未收到本金或利息，就可認列呆帳損失，但須注意，不同情況要準備的證明文件並不相同，若未按規定準備，可能會遭補稅或調整稅額。

國稅局說明，像是債務人因倒閉或逃跑無法還款的情況，企業應到郵局申請「無法送達」的存證信函來證明；假如雙方和解，則須提供法院和解紀錄或裁定書，若是經由商業會或工業會和解，則須提供相關紀錄。

呆帳損失應備證明文件

如果債務人已經被法院宣告破產或依法進行重整，企業須提供法院裁定書作為證明；若有申請法院強制執行，但確認對方財產不足以清償債務，或根本沒有財產可以執行，就要提供法院所發的債權憑證；如果債務人是在國外依當地法律清算，還須提供當地清算證明文件，並加上我國駐外使領館或相關機構的驗證文件。

至於逾期超過兩年的欠款，國稅局提醒，可以準備郵局開的「已送達」存證函、被退回的「拒收」存證函，或者法律追討的相關證明，例如聲請支付命令、申請強制執行或提出訴訟文件，來證明已經催收但沒成功。

國稅局舉例，甲公司2021年申報營利事業所得稅時，列報400萬元呆帳損失，其中100萬是拖延超過兩年的應收帳款，依規定，甲公司應提供郵局開的「已送達」存證函來證明，但公司只寄存證信函，卻沒取得送達的證明文件，結果這筆呆帳被剔除，還被要求補繳稅款。

國稅局提醒，企業處理呆帳損失時，一定要注意原因並準備符合規定的證明文件，若未按規定提供資料，可能會被調整呆帳金額，甚至補稅，影響企業權益。

國稅局建議，企業應多留意相關規定，遇到呆帳問題時，先確認需要哪些證明文件，按規定準備好，避免影響財務狀況與合法權益。