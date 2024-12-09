網路玩家注意 財部：符合一定條件 業者按差額繳營業稅

財政部賦稅署近日發布解釋令，針對業者提供網路連線遊戲個人玩家遊戲幣交易服務，只要符合以下條件，包括遊戲幣買賣雙方均為自然人，且該業者對買賣雙方的實名身分資訊設有驗證機制，要求賣方先交付遊戲幣及買方先支付價金是基於履約保證，並於網路交易平台披露買賣雙方對遊戲幣與台幣換算比值，提供交易服務明細表及收付買賣價金等資料，可按收付價款差額課徵營業稅並開立二聯式應稅統一發票，須自行留存備查。

賦稅署官員說，近年來網路連線遊戲盛行，許多玩家會交易遊戲幣，考量這類交易都是在線上完成且具高度隱匿性，為確保履約，業者從事遊戲幣交易採取先買後賣模式營運，並搭配一定的買賣雙方實名身分驗證及履約保證機制，預防詐騙及提升交易安全。

官員舉例說，甲業者於網路揭示A遊戲幣兌換台幣的比值為賣家比值140：1、買家比值130：1，乙賣家將出售130000枚遊戲幣，轉入甲業者經營的遊戲帳號，甲就支付929元（130000÷140）給乙；當丙買家向甲購買130000枚遊戲幣，甲收到丙付的1000元（130000÷130）後，再將130000枚遊戲幣轉入丙之遊戲帳號。

官員說，從交易形態來看，甲業者同時經手金流（買賣價金）及物流（遊戲幣），似屬於先買後賣A遊戲幣，但若按照進銷貨模式認定，應該以甲賣給丙的金額計算銷項稅額；不過，實務上因為甲業者的交易前手（乙賣家）為個人，如果乙是向遊戲營運業者買遊戲幣，因為該業者一開始已就銷售額全額報繳營業稅，考量之後的交易型態為C2B2C，甲業者（即中間之B）將因無法向乙賣家（即C）取得進項發票申報扣抵，形成賣給丙買家（即C）時又按銷售額全額課稅的情形，將導致營業稅稅負增加。

官員表示，在解釋令發布後，甲業者向乙賣家購買遊戲幣時，可提供交易服務明細表及收付買賣價金等資料，按收付價款差額71元（1000元-929元）課徵營業稅並開立二聯式應稅統一發票自行留存備查；若乙賣家也是業者，甲業者應按收取丙買家的價金1000元開立統一發票，並就其自乙賣家取得929元的進項發票申報扣抵，兩者最終租稅負擔相同。

財政部指出，考量這類營業人的產業特性及其C2B2C交易模式的確有特殊性，且服務對象包含遊戲幣買賣雙方，為合理化其租稅負擔，因此發布這紙解釋令；此外，根據稅捐稽徵法第1條之1第1項但書規定，解釋令發布時尚未核課確定的案件即可適用，以保障納稅義務人權益。

官員也提醒，依規定個人以營利為目的，透過網路銷售貨物或勞務，應於當月銷售額達營業稅起徵點（現行銷售貨物為8萬元，銷售勞務為4萬元）時向國稅局辦理稅籍登記。個人提供遊戲幣交易服務取得代價者，屬於銷售勞務，應於當月銷售額達4萬元時辦理稅籍登記。