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補繳鉅額稅款 可申請分期

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
稅務示意圖。(聯合報系資料照)
稅務示意圖。(聯合報系資料照)

財政部高雄國稅局表示，納稅人經國稅局核定補徵鉅額稅捐，即個人在100萬元以上、營利事業在200萬元以上，若無法在法定期限內繳清，可向國稅局申請加計利息分期繳納。

高雄國稅局提醒，經核准分期繳納期間，不可超過三年，並應自該稅款原訂繳納期間屆滿隔日起至繳納日止，依各年度1月1日郵政儲金1年期定期儲金固定利率，按日加計利息，一併徵收；另稅捐稽徵機關可要求納稅人提供相當擔保。

舉例來說，甲公司應補徵營業稅360萬元，繳納期間自2024年6月11日起至6月20日止，也就是要在九日內完成繳納，因補徵稅額較大，甲公司一次繳清有困難。

國稅局表示，甲公司可在繳納期間內申請分期繳稅，並加計利息，公司可提供與稅款相當的擔保品，經審核後，核准該筆稅款分24期繳納，每月為1期，每期應繳本稅15萬元，並須加計利息。

國稅局 稅款

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