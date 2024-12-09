資遣費超過免稅額 要稅

財政部台北國稅局表示，民眾領取資遣費屬「退職所得」，按領取方式是一次領、分次領，適用不同的免稅額度，超過免稅額就須課徵綜所稅。若公司未訂定離職金辦法，國稅局會依實情來實質認定資遣費，並依規定計算免稅額。

台北國稅局分享案例，陳先生（化名）申報2022年綜所稅時，遭國稅局核定補稅，因國稅局發現他因資遣離開前公司時，公司給了一筆「獎金補助款」250萬元，國稅局認為應全數併入薪資，核定總薪資所得約400萬元。

陳先生向納保官求助，並提供離職時領取給付相關資料，經過國稅局跨單位討論，發現陳先生前公司未訂定員工發放離職金相關辦法，導致這筆費用在給付時，名目上變成獎金補助款，實質上卻是資遣費，國稅局衡酌經濟意義後，認定這筆爭議款項應屬於資遣費，也就是退職所得的一種。

國稅局輔導陳先生的前公司更正原申報的薪資所得扣繳憑單，並依一次領取退職所得課稅規定，按照陳先生退職服務年資，計算定額免稅金額。

國稅局表示，財政部已公告最新2025年退職所得定額免稅金額，2026年5月申報時適用，相關免稅額與2024年標準相同。

若為一次領取退職所得，領取總額在19.8萬乘以退職服務年資金額以下者，所得額為0；如超過19.8萬元乘以退職服務年資金額，未達39.8萬元乘以退職服務年資金額部分，以半數為所得額；如超過39.8萬元乘以退職服務年資金額部分，全數為所得額。

若分期領取退職所得，則以全年領取總額，減除85.9萬元後餘額為所得額。

財政部表示，扣繳單位必須依據最新規定核算員工退職所得，並就該員工所領取退職給付額減除定額免稅部分，據以填報為扣繳憑單的所得總額，納稅人則應依扣繳憑單給付總額列報退職所得，併入取得年度綜合所得總額申報繳納所得稅。