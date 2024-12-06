檢舉逃漏稅最高能拿480萬元獎金 但這六種人例外

為鼓勵民眾檢舉逃漏稅行為，新竹市稅務局提醒，檢舉事證明確且經查證屬實，檢舉人可獲得罰鍰金額兩成作為獎金，最高以480萬元為限。不過，稅務局提醒，五種特定身分或匿名檢舉者，就算檢舉成功也不能領獎。

稅務局指出，民眾檢舉逃漏稅，如以網路、報章雜誌等公開資訊提出檢舉，還需檢附可供偵查的具體事證，否則難以認定被檢舉人確有逃漏稅的事實，進而影響檢舉人領取獎金的權益。

稅務局說明，民眾檢舉時，對於檢舉事證具體明確，且稅捐機關依該事證查明屬實而予以補稅及處罰，並經裁罰確定且繳清罰鍰後，依稅捐稽徵法規定，應就每案罰鍰金額提撥20%發給檢舉人，最多能領480萬元。

不過，稅務局也提醒，舉發人若為稅務人員、稅賦查核人員配偶或三親等內親屬、公務員依法執行職務發現、經前述人員告知或提供資料、參與該逃漏稅捐或其他違反稅法規定等五種人及匿名檢舉者，就算檢舉成功也不能領到獎金。

稅務局補充，民眾若依網路、報章雜誌、政府公報、廣播電視或其他一般民眾皆可取得的各項公開資訊提出檢舉，卻未檢附可供偵查具體事證，在稅捐機關通知檢舉人限期補正或提供新事證後，逾期不提供者，稅捐機關得免議存查。

舉例來說，張三具名檢舉李四位於南大路美容工作室有逃漏房屋稅之虞，僅檢附網路截圖為證明文件，經稅務局通知，張三需於10日內提供該房屋實際從事美容相關活動的現場照片等具體事證，因逾期未提供，所以未能成案。