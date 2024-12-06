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貓、狗、鴿子非家畜！專用房舍要繳房屋稅

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
鴿舍示意圖。圖/桃園市衛生局提供
鴿舍示意圖。圖/桃園市衛生局提供

近日有民眾反映，興建用於飼養鴿子的鴿舍應屬農業設施，為何仍需繳納房屋稅？桃園市地方稅務局針對此問題進行說明。

稅務局指出，依據《畜牧法》規定，家畜、家禽僅包括牛、羊、馬、豬、鹿、兔，以及雞、鴨、鵝、火雞等經中央主管機關指定的動物（如鴕鳥、鵪鶉），鴿子並不在此範圍內，由於鴿舍非屬農業生產設施，不符免徵房屋稅的條件，因此仍需課徵。

此外，稅務局進一步說明，其他非屬家畜、家禽的動物，例如貓、狗，其專用房舍若符合房屋稅課徵範圍，亦需繳納房屋稅。這一政策是為配合農業發展，針對經營農牧場的必要設施而設，非適用於一般寵物或其他用途建物。

稅務局提醒，若房屋使用情形發生變更，導致符合較低稅率或免稅資格者，需於房屋稅開徵前40天內（即每年3月22日前）向當地稽徵機關申報。逾期申報者，將於次期房屋稅才可適用減免政策。

對於有意申報減免的民眾，稅務局建議提前準備相關資料並主動聯繫稽徵機關，以確保享有相關稅務優惠。

房屋稅 農業

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