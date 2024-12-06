竹科女持千萬股票「賣房逃漏稅」遭罰49萬不繳...執行署出招

在竹科上班A小姐2022年出售房屋及土地，但卻沒有在期限內辦理房屋交易所得申報，遭到國稅局開罰49萬，因逾期未繳，執行署新竹分署收案後，發現A小姐年收破百萬，且持有市值破千萬的股票，扣押A小姐銀行存款後，果真本人迅速出面繳清。

執行署新竹分署指出，A小姐2022年間出售持有期間超過5年、未逾10年的房屋及其坐落基地，課稅所得額600萬餘元，但她未依所得稅法第14條之5規定，於完成所有權移轉登記日之次日起算30天內辦理房屋交易所得申報，經移送機關查獲後裁罰49萬餘元，因逾期未繳，遭國稅局移送行政執行。

新竹分署收案後，迅速調查A小姐的財產，發現她在科學園區工作、年收破百萬，且持有數家上市櫃公司的股票，市值破千萬，且前一年度來自銀行的利息所得就有數萬元，初判A小姐應有資力繳納欠款。

新竹分署立即核發執行命令，扣押A小姐銀行存款，果真足額扣押49萬餘元，A小姐獲悉後，主動到場一次繳清欠款，全案受理至繳清，僅花大約1周時間。

新竹分署指出，為抑制短期不當炒作不動產，所得稅法第 108條之 2 第 2、3 項規定，個人辦理房屋、土地交易所得申報，如有漏報或短報情事，處以所漏稅額2倍以下罰鍰；如未依規定自行辦理房屋、土地交易所得申報，除依法核定補徵應納稅額外，應按補徵稅額處3倍以下之罰鍰。

新竹分署呼籲，「五打七安」為政府重要政策，其中「居安」與居住正義相關，因此針對房地合一稅案件，新竹分署皆會持續強力執行，違規者切勿心存僥倖。