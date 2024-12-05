違建出租弱勢 不適用優稅

桃園市地方稅務局表示，房東出租房屋給符合租金補貼資格的弱勢房客，可申請愛心房東租稅優惠，但出租房屋必須是具備門牌的合法建物，若是增建的違章建物，將無法適用相關優惠。

稅務局舉例，陳小姐名下擁有兩房，其中一間自住，另一間公益出租，收到房屋稅單後發現，公益出租的房屋稅竟比自住房屋還高。

稅務局解釋，陳小姐兩間房屋皆有部分面積屬違建，自住房的全部面積可適用自住住家用稅率1.2%課徵房屋稅；至於公益出租房屋，僅合法建物面積適用公益出租人稅率1.2%，而違建面積則需依非自住住家用稅率（3.2%至4.8%）課徵房屋稅。

稅務局說明，若房屋經地方政府認定符合公益出租人資格，且為合法建物，在有效核定期間內出租房屋供住家使用者，稅務局會根據主管機關提供公益出租人名單或核定函，主動以公益出租人適用稅率1.2%課徵房屋稅。