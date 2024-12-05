銷售住宿券 留意開發票時點

歲末年終將至，旅遊商機蓬勃，許多業者推出住宿券等促銷手法，財政部北區國稅局提醒，依「營業人開立銷售憑證時限表」規定，旅宿業者銷售自家飯店住宿券，即使銷售時已收款，也可等到消費者實際入住使用時再開發票。

但如果非旅宿業，而是其他一般業者代為銷售其他飯店住宿券，則要在消費者付款當下就開立發票。

耶誕、跨年檔期將至，業者抓緊機會推出各式優惠住宿券，搶攻國旅商機。國稅局提醒業者務必留意開立發票時點，可能會根據行業不同而有所差別；消費者也應留意何時能取得發票。

國稅局表示，雖旅宿業者在銷售住宿券時已收取款項，但由於住宿服務具「延後履行」特性，法令允許旅宿業者在消費者入住並完成結算後再開立發票；不過一般商業業者必須在商品銷售或服務提供後立即開立發票，無法延後。

住宿券開立發票時間點

舉例來說，小明經營一般商業買賣業務，他在臉書開團銷售各大飯店住宿券，當消費者支付3,000元購買住宿券時，小明須立即開立統一發票並交付給消費者，無論該住宿券是否立即使用。

另一種情形，小珠經營一家旅館，並於官網銷售自家住宿券，消費者以3,000元向其購買住宿券，小珠收到款項後可暫不開立發票，待消費者實際入住並結算後，再依實際交易金額開立發票給消費者。

另依據時限表規定，一般飲食業，憑券飲食者應在「售券時」開立發票，旅宿業者若有單獨銷售餐券，也應比照一般飲食業者，在銷售餐券時就要開立統一發票。

國稅局提醒，旅宿業者與一般商業業者皆應按規定開立統一發票，避免未開立或短漏開情況，若業者發現疏漏，可在未被檢舉或稽徵機關調查前，主動向稽徵機關補報、補繳應納稅款及加計利息，依據《稅捐稽徵法》第48條之1規定，主動補報者可免除處罰。

國稅局呼籲，隨著耶誕節與跨年假期接近，旅宿業者與一般業者應更加留意銷售與發票開立時間點，避免因疏忽違規，影響企業形象與信譽。