尾牙開銷 不能抵銷項稅額

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

尾牙、春酒旺季來臨，財政部高雄國稅局提醒，活動相關場地租金、餐飲費用、表演支出及購買摸彩獎品等費用的進項稅額，根據營業稅法規定，都不可申報扣抵銷項稅額。

國稅局說明，企業辦尾牙或春酒時，取得相關進項發票，若屬於支付給員工酬勞性貨物或勞務，所含進項稅額不能用於扣抵銷項稅額。

若企業將原本購買作銷售用途的貨物，轉為員工摸彩獎品，而該貨物進項稅額已申報扣抵，則須視為銷售行為，應按市場價值開立統一發票，申報營業稅。

因此，送給員工獎品可用「是否申報過扣抵稅額」區分。舉例來說，甲公司購入十台咖啡機作為尾牙摸彩獎品，取得統一發票銷售額為20萬元、進項稅額1萬元，不可申報扣抵銷項稅額，也免開發票。

若乙公司將原本要賣的五台平板電腦，轉作員工摸彩獎品，過去已申報扣抵，此時乙公司必須以市價開發票給自己。

尾牙 營業稅 統一發票

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