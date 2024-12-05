土地賠錢賣 仍可能要稅

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導
稅務局解釋，若買進或賣出時皆以土地公告現值申報，即使以市價來看呈現賠售，仍有可能須繳交土增稅。土地示意圖。 圖／台灣房屋提供
稅務局解釋，若買進或賣出時皆以土地公告現值申報，即使以市價來看呈現賠售，仍有可能須繳交土增稅。土地示意圖。 圖／台灣房屋提供

高雄市稅捐稽徵處表示，近期有民眾反映，以低於購入價格賠錢出售土地後，為何仍要繳納土增稅？稅務局解釋，若買進或賣出時皆以土地公告現值申報，即使以市價來看呈現賠售，仍有可能須繳交土增稅。

一名高雄市王先生向稅捐稽徵處表示，他在2016年以100萬元購入一塊土地，今年以80萬元出售，實際上已賠了20萬元，卻仍收到土增稅繳款通知，令他相當不解。

稅捐稽徵處解釋，土增稅課徵方式是以公告土地現值為基準，而非實際交易價格，公告現值通常低於市價，因此即使以市價來看是虧損，但若買進、賣出時皆以公告現值申報，只要公告現值在買賣期間有所上升，賣方仍須繳納土增稅。

以王先生情況為例，他在2016年以100萬元購入一塊100平方公尺土地，當時實際交易價格每平方公尺1萬元，但申報移轉時的公告現值僅每平方公尺5,000元。

2024年，王先生以80萬元出售該筆土地，實際交易價格每平方公尺為8,000元，然而公告現值已上漲至每平方公尺7,000元。

儘管王先生實際上是賠售，但土增稅計算基礎是以本次申報公告現值7,000元，減去前次公告現值5,000元後的差額計算漲價總數額，他仍須針對公告現值增值部分繳納土增稅。

稅捐處提醒，若土地使用情形符合特定條件，民眾可申請適用自用住宅優惠稅率，以減輕稅負，例如，符合「一生一次自用住宅優惠稅率」情形時，土地增值稅稅率可降至10%，大幅低於一般稅率，若土地用途為農業用地且符合相關規範，則可免課土增稅。

土增稅 市價 自用住宅

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