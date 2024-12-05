發票模糊或損壞怎麼辦？國稅局教你這招補救

統一發票兌獎日是許多人的小確幸，但若遇到發票字跡模糊、損壞等情形該怎麼辦？財政部中區國稅局台中分局提醒，首先必須判斷發票號碼是否可以辨識，分別有各自不同的處理方式，不過最建議的還是直接使用雲端載具，絕不會發生這類狀況，甚至設定好領獎帳戶，獎金還能自動匯入。

發票損毀時，中區國稅局表示，若遇到發票字跡模糊、損壞而無法兌獎，可以持正本發票前往開立該發票的商家申請協助，若是電子發票，商家將根據原交易紀錄補印發票證明聯，要是傳統發票商家，則提供蓋有統一發票章的存根聯影本，這是兌獎的重要依據。

另一種情形，發票影像模糊，但號碼還可以辨識，國稅局說，民眾可以使用「統一發票兌獎APP」掃描發票，或至「財政部稅務入口網」手動輸入發票號碼進行對獎，只要號碼正確，系統就會自動對獎。

為避免發票遺失或模糊錯失中獎機會，國稅局建議，民眾在消費時使用雲端發票載具（如手機條碼、會員卡等），商家會將發票直接存入您的雲端帳戶，不僅減少紙張浪費，還能隨時掌握發票資訊。

國稅局說，民眾只要在每次開獎前至「電子發票整合服務平台」設定領獎帳戶，若中獎，獎金將自動匯入，不會錯過成為千萬富翁的機會。