快訊

西方電影製片傳奇！經典浪漫文藝片的推手故事

月銷售破50萬輛 比亞迪為何要引爆價格戰？

中國仇日情結、教育差異 旅中日籍員工想回家卻回不了

發票模糊或損壞怎麼辦？國稅局教你這招補救

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
雲端發票不僅能減少紙張浪費，還可避免出現損毀無法兌獎等窘境。圖/本報資料照片
雲端發票不僅能減少紙張浪費，還可避免出現損毀無法兌獎等窘境。圖/本報資料照片

統一發票兌獎日是許多人的小確幸，但若遇到發票字跡模糊、損壞等情形該怎麼辦？財政部中區國稅局台中分局提醒，首先必須判斷發票號碼是否可以辨識，分別有各自不同的處理方式，不過最建議的還是直接使用雲端載具，絕不會發生這類狀況，甚至設定好領獎帳戶，獎金還能自動匯入。

發票損毀時，中區國稅局表示，若遇到發票字跡模糊、損壞而無法兌獎，可以持正本發票前往開立該發票的商家申請協助，若是電子發票，商家將根據原交易紀錄補印發票證明聯，要是傳統發票商家，則提供蓋有統一發票章的存根聯影本，這是兌獎的重要依據。

另一種情形，發票影像模糊，但號碼還可以辨識，國稅局說，民眾可以使用「統一發票兌獎APP」掃描發票，或至「財政部稅務入口網」手動輸入發票號碼進行對獎，只要號碼正確，系統就會自動對獎。

為避免發票遺失或模糊錯失中獎機會，國稅局建議，民眾在消費時使用雲端發票載具（如手機條碼、會員卡等），商家會將發票直接存入您的雲端帳戶，不僅減少紙張浪費，還能隨時掌握發票資訊。

國稅局說，民眾只要在每次開獎前至「電子發票整合服務平台」設定領獎帳戶，若中獎，獎金將自動匯入，不會錯過成為千萬富翁的機會。

國稅局 統一發票 財政部 雲端 電子發票

延伸閱讀

繼承大陸房產 列遺產計稅

綜所稅第三批退稅下月入帳

三年賺2億！日大尺度Coser「岡田由依」涉嫌逃漏稅7800萬還被起底年齡

重現舊城魅力！台中3大商圈＋懷舊餐廳 業者：人潮回來了

相關新聞

發票模糊或損壞怎麼辦？國稅局教你這招補救

統一發票兌獎日是許多人的小確幸，但若遇到發票字跡模糊、損壞等情形該怎麼辦？財政部中區國稅局台中分局提醒，首先必須判斷發票...

加薪加人可減稅 2.4萬中小企業受惠

經濟部昨天公布「中小企業發展條例」租稅優惠相關子法，中小企業增僱兩名廿四歲以下或六十五歲以上員工、為經常性薪資六點二萬元...

企業增僱減稅 條件放寬

鼓勵中小企業增僱員工、為員工加薪，立法院已通過《中小企業發展條例》修法，經濟部與財政部昨（4）日發布三子法，只要增僱二名...

繼承大陸房產 列遺產計稅

部分國人在中國大陸置產，可能導致遺產涉及兩岸財產，財政部台北國稅局提醒，若被繼承人在過世時持有大陸地區房屋，繼承人必須將...

員工宿舍 不計入囤房稅

囤房稅2.0今年7月上路，嘉義縣財政稅務局表示，囤房稅設有排除條款，其中，員工宿舍只要經勞工主管機關核發證明文件，可申請...

綜所稅第三批退稅下月入帳

財政部台北國稅局表示，今年5月申報去年度綜所稅的第三批退稅款，將於明年1月20日撥入納稅人指定存款帳戶，未採用轉帳退稅方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。