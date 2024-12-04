員工宿舍 不計入囤房稅

囤房稅2.0今年7月上路，嘉義縣財政稅務局表示，囤房稅設有排除條款，其中，員工宿舍只要經勞工主管機關核發證明文件，可申請不計入全國總持有戶數，也就是不計入囤房稅計算。

囤房稅2.0上路後，有部分業者擔憂，為照顧員工提供的勞工宿舍及附設員工餐廳等房屋，是否會因不符合自住規定，被依全國歸戶的差別稅率課徵囤房稅？

財稅局表示，勞工宿舍及其附設員工餐廳，若經主管機關核發證明文件，房屋稅可申請不計入囤房稅，不必依全國總持有戶數計稅，而是採單一稅率課房屋稅。

財稅局提醒，最晚要在開徵前40日，也就是3月22日前取得證明，明年適逢假日遞延至3月24日；同時向財稅局提出申請，才不會遭課囤房稅。