綜所稅第三批退稅下月入帳

財政部台北國稅局表示，今年5月申報去年度綜所稅的第三批退稅款，將於明年1月20日撥入納稅人指定存款帳戶，未採用轉帳退稅方式的納稅人，則會收到退稅憑單，並以掛號郵寄方式陸續寄發。

台北國稅局表示，綜所稅退稅分為三批，退稅日期分別為每年7月31日、10月31日及隔年1月20日，遇假日則提前處理；第三批退稅對象包含申報期間後遞交人工申報書、二維條碼申報書或稅額試算確認申報書的案件，或申報案件原屬自行繳納、不繳不退，經國稅局核定為退稅案件。

國稅局表示，民眾可多利用「存款帳戶退稅」，避免退稅憑單遺失、冒領等問題，並節省前往銀行兌領時間。收到退稅憑單的納稅人，應在兌領期限明年3月20日前，攜帶憑單至金融機構辦理提兌。

財政部強調，退稅辦理方式僅包括納稅人在申報時填寫的存款帳戶轉帳劃撥、開立退稅憑單或支票通知納稅人領取退稅款，國稅局不會以電話通知納稅人至自動櫃員機操作或領取退稅，呼籲民眾提高警覺。