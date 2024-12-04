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繼承大陸房產 列遺產計稅

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導
國稅局示意圖。圖／聯合報系資料照
國稅局示意圖。圖／聯合報系資料照

部分國人在中國大陸置產，可能導致遺產涉及兩岸財產，財政部台北國稅局提醒，若被繼承人在過世時持有大陸地區房屋，繼承人必須將這些房產，併同其他國內遺產一起報繳遺產稅，應避免因疏忽導致漏報。

台北國稅局指出，經常居住在國內的中華民國國民去世後，若其在大陸地區擁有房屋或不動產，這些財產必須納入台灣境內的遺產總額進行申報，並依法繳納遺產稅。

遺產稅計算應以被繼承人死亡時該財產的時價為基準，因此繼承人在估算財產價值時必須謹慎。

國稅局解釋，繼承人申報大陸地區房產時，應依市場價值估價，因此可委託當地的公定會計師或公證人進行調查估定，或提供原始買賣合約書及其他客觀資料來證明該房產價值，有助確保估價的公正性與準確性。

舉例來說，若小明繼承父親在大陸的房屋，經過當地公定會計師或公證人的調查估定，該房屋的價值折合新台幣400萬元，這部分的價值應納入父親遺產總額中，據規定，小明應在父親過世後六個月內，向戶籍所在地稽徵機關申報並繳納遺產稅。

國稅局提醒，若繼承人未按規定申報大陸地區的動產及不動產，應在未經稅捐稽徵機關或財政部指定調查人員查核前主動補報，則可依法免除罰款，僅需補繳遺漏的稅款並加計相應利息，避免因疏忽而遭到額外裁罰。

國稅局 財政部 遺產稅

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