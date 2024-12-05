企業增僱減稅 條件放寬

鼓勵中小企業增僱員工、為員工加薪，立法院已通過《中小企業發展條例》修法，經濟部與財政部昨（4）日發布三子法，只要增僱二名24歲以下及65歲以上員工，其中65歲以上亦可增僱部分工時，就可適用員工薪資費用加成減除，享有減稅優惠，同時開放人力派遣服務業亦可適用。

另外若為基層員工加薪，只要加薪一人以上即可適用租稅優惠，不限年齡、全時及部分工時勞工都適用。

根據已頒布實施的中小企業發展條例，對於增僱員工適用加成減除率為200%，員工加薪適用減除率提高為175%，即為員工加薪1萬元，則可自所得額中減除17,500元。

中小企業增僱加薪減稅子法重點

中小及新創企業署副署長吳佳穎指出，經濟部已發布增僱、加薪及研發支出投抵三子法，在高推估下，每年約有2.4萬家企業受惠，約有10萬名員工加薪或就業，租稅淨損每年約2,300萬元。

她強調，以前中小企業員工薪資費用加成減除設有要件及門檻，修法後已全面撤除，並延長十年，回溯至今年1月1日起實施，至2033年12月31日止，期間企業可自行規劃人員晉用及加薪，可隨時適用。最快明年申報今年營所稅時適用。

吳佳穎指出，子法亮點在於增僱員工部分，只要增僱二名就可適用；至於增僱對象，母法明定24歲以下、65歲以上，子法則開放65歲以上部分工時員工亦可適用，但不開放24歲以下年輕人部分工時，政府希望年輕人從事全時工作。

其次，中小企業發展條例增僱租稅優惠，是希望雇主增僱「不定期契約」（非短期、臨時性）員工，因2019年5月15日修正公布的《勞動基準法》第9條，明定派遣事業單位與派遣勞工訂定勞動契約，應為不定期契約，已適度改善派遣勞工過去較無穩定工作保障情形，因此子法開放人力派遣服務業亦可適用這項租稅優惠。

吳佳穎表示，中小企業發展條例所指「基層員工」，將改為依據勞動部職類別薪資調查結果來公告，每二年調整一次，經濟部將在12月間公告經常性薪資6.2萬元以下者為「基層員工」，換言之，只要中小企業為薪資6.2萬元以下員工加薪或增僱，都適用這項租稅優惠。