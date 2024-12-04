房租特別扣除額 有屋族5情況可申報

明年五月申報個人綜所稅，租屋族首次可以列報房屋租金支出特別扣除額，但排除有屋族。財政部賦稅署昨天宣布有條件放寬限制，只要符合因就業就學而須異地租屋等五種特殊情況，有屋族仍可列報房租特別扣除額。

房租支出原屬列舉扣除額，五月報稅時若採用標準扣除額申報就無法申請，由於約九成納稅人報稅時採標準扣除申報，因此被外界批評為「看得到、吃不到」。為擴大照顧租屋族，財部推動修法，今年起將房租支出改為特別扣除額，採標準扣除也可列報。

不過，為避免租稅利益遭濫用，財政部也訂定限制條件，包括租金列報在扣除政府補助後以十八萬元為限，適用稅率百分之廿以上、股利所得採百分之廿八稅率分開計稅者不適用，納稅義務人、配偶及受扶養直系親屬在國內有房屋也不能列報房租扣除。

賦稅署長宋秀玲昨天表示，部分特殊情況下，納稅人、配偶及受扶養直系親屬雖有房屋，但仍有另行租屋居住需求，財政部考量後，放寬五種特殊情形，可視為「非其自有房屋」，因此仍可申報房租特別扣除額。

她說，這五種情況包括，第一，經政府公告拆遷或依災害後危險建築物緊急評估辦法，張貼危險標誌的房屋，也就是俗稱紅、黃單；第二，已毀損面積占整棟面積達五成，經地方政府主管機關認定須修復才能使用的房屋。

第三，繼承取得共有房屋且納稅人、配偶及受扶養直系親屬持分合計非全部，代表個人沒辦法自由支配使用；第四，納稅人、配偶或受扶養直系親屬因就業、就學、就醫因素而需異地租屋，且合計僅有前三點以外一屋（含共有房屋），供自住且非供營業或執行業務使用。

第五，納稅人符合綜所稅對於夫妻分居的認定標準，納稅人與配偶各自辦理結算申報，其配偶的自有房屋，也可排除。宋秀玲說，因為處於分居狀態，當然各自有居住需求，就不視為納稅人自有房屋。

當時修法時就有立委建議財政部應考量特殊情況，否則恐影響租屋族權益。宋秀玲舉例，大學生原本住在台北，但前往台南唸書，雖台北家中有自有房屋，但因有在台南租屋需求，這種情況下，申報戶仍可適用租金特別扣除額。

宋秀玲提醒，納稅人房屋若符合前述五種情況，明年申報綜所稅時記得檢附相關證明文件，供國稅局核認。