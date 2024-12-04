凱博觀點／在日不動產投資 牽動居留權
近幾年台商對日本的投資更為活絡，以往多數是本業的經營，近年來日本不動產投資、飯店經營管理及取得永久居留權更是熱門話題。
日本不動產作為傳承、自用或是收益來說，都是不錯的選擇，因此許多投資人將日本資產的配置比例提高，同時也關注此是否有利永久居留權的取得。
除了經營管理簽證及工作簽證外，高度人才、J-Skip或是天使投資人等政策，亦加速永久居留權的取得。但有哪些條件及主要差異？以下解析：
1.天使投資人是2024年上半年度的新政策，目前還在草擬階段。
2.高度人才（經營）及J-Skip，申請法人主體需為日本境內企業。
3.資本額基本要求為500萬日圓，但歡迎更具有實力的註冊資本額。
4.日本公司實際經營，不能只有被動收入。
5.學經歷、海外及日本國內年薪達標，為加分項。
6.申請人薪資、社保及繳稅紀錄良好。
綜合以上要點，日本政府也慢慢開拓更多元的管道來吸引外國投資人及優秀人才。建議應更深入了解並善用這些政策，將有助於實現長期利益及移居目標。但也須注意日本稅務居民為全球課稅，外國人如果擁有日本戶籍在五年以下，僅針對日本國內所得課稅，五年以上為全球所得課稅，因此如何有效遞延課稅期限也是一個重要課題。
凱博聯合會計師事務所將於12月舉行線上研討會，針對投資日本、取得簽證及投資不動產進行實例分享。
（作者王柏菁是凱博聯合會計師事務所日本區域總監）
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