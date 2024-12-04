發票千萬獎 開出21張
財政部賦稅署昨（3）日表示，今年9至10月期1,000萬元特別獎共開出21張、200萬元特獎開出14張，領獎期間為今年12月6日至明年3月5日。其中有民眾只花5元，支付外送平台Foodpanda平台費，就幸運中千萬。
賦稅署昨日公布中獎清冊，1,000萬元特別獎中，有八位幸運兒只消費不到100元，最低只花5元，是由Foodpanda開出的平台費發票；台中烏日也有人在101文具天堂僅花費19元就中大獎；而消費最高金額則是繳交中華電信通話費1,103元。
賦稅署提醒，9至10月期中獎統一發票領獎期間為今年12月6日至明年3月5日，中獎人要在期間內到兌獎據點領獎，使用載具儲存雲端發票，且未列印出電子發票證明聯者，可透過「財政部統一發票兌獎App」設定領獎帳戶兌領全部獎項，還可節省4萬元印花稅。
賦稅署表示，9至10月期統一發票1,000萬特別獎共開出21張中獎發票；而7至8月期1,000萬中獎發票，領獎兌換期限到明年1月6日，仍有四張尚未領取。合計25個特別獎等待中獎民眾領取。
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