有殼族列房租扣除額 五樣態

租金支出從列舉扣除額改為特別扣除額，並排除有殼族，財政部昨（3）日有條件放寬規定，民眾名下雖有自有房屋，但有五種特殊情形時，仍可申報房屋租金特別扣除額。

賦稅署長宋秀玲表示，部分特殊情況下，納稅人、配偶及受扶養直系親屬雖有房屋，但仍有另行租屋居住需求，財政部考量後，放寬五種特殊情形，可視為「非其自有房屋」，仍可申報房屋租金支出特別扣除額，落實照顧民眾租屋需求。

五種情況包括，第一，經政府公告拆遷或依災害後危險建築物緊急評估辦法，張貼危險標誌的房屋，也就是俗稱紅、黃單；第二，已毀損面積占整棟面積達五成，經直轄市、縣市主管機關認定須修復才能使用的房屋。

租金支出扣除額適用對象放寬

第三，繼承取得共有房屋且納稅人、配偶及受扶養直系親屬持分合計非全部，代表個人沒辦法自由支配使用；第四、納稅人、配偶或受扶養直系親屬因就業、就學、就醫因素而需異地租屋，且合計僅有前三點以外一屋（含共有房屋），供自住且非供營業或執行業務使用。

第五、納稅人符合綜所稅對於夫妻分居的認定標準，納稅人與配偶各自辦理結算申報，其配偶的自有房屋，也可排除。宋秀玲解釋，因為處於分居狀態，當然各自有居住需求，就不視為納稅人自有房屋。

立法院去年三讀通過《所得稅法》第17條修法，自今年元旦起，房屋租金支出從列舉扣除額改為特別扣除額，且扣除額度自原本12萬提高至18萬，明年5月報稅時適用，設有排富規定，同時若納稅人、配偶或受扶養直系親屬在我國境內有房屋者，也不得適用。

當時修法階段，就有立委建議財政部應考量特殊情況，否則恐影響租屋族權益。宋秀玲舉例，大學生原本住在台北，因就學到台南唸書，雖台北家中有自有房屋，仍有在台南租屋需求，這種情況下，申報戶仍可適用租金特別扣除額。

宋秀玲提醒，納稅人房屋若符合前述五種情況，明年申報綜所稅時記得檢附證明文件，供國稅局核認。

舉例來說，如果是危樓或毀損建物，則應準備地方政府核發相關公告文件影本、載有建物座落及評估日期的評估危險標誌影本；至於繼承取得共有房屋，則無須檢附證明文件。

而若因就業、就學而需異地租屋，必須附上在職證明、學費繳費影本、切結書；若為分居狀況，則應準備法院裁定、保護令影本等。