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賴總統與裴洛西通話 提及雙重課稅盼盡速推動美立法

大樓停車位外租 要稅

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

財政部台北國稅局表示，若大樓停車場對外營業收費，無論是按次計費、計時收費，還是定期出租，只要有收費行為，都應按營業稅法規定辦理稅籍登記，並繳納營業稅。

不過停車場若僅供大樓內部住戶使用並收取管理費，則不須辦理稅籍登記，也不必報繳營業稅。

台北國稅局解釋，停車場若有對外收費行為，均屬銷售勞務範圍，應辦理稅籍登記；稅籍登記完成後，還必須定期報繳營業稅。

國稅局指出，若大樓管委會運作僅限提供停車場給內部住戶使用，且收費只用來停車場管理與維護而非營利性質，則不需辦理稅籍登記，這種情況屬非營業性質，因而免於繳納營業稅。

停車場 營業稅

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