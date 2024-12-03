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賴總統與裴洛西通話 提及雙重課稅盼盡速推動美立法

違法溢繳 不得請求退稅

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

納稅人多繳稅、稅局應該退還，但雲林稅務局提醒，若納稅人違法在先，像是買賣不實發票、虛增營業額向銀行詐貸等，為了事後申請退稅，而故意多繳稅款，就不能請求返還。

雲林稅務局表示，稅捐稽徵法第28條規定，人民如因法令錯誤、認定事實錯誤或其他原因，造成溢繳稅款，可在繳納後十年內申請退還，並加計利息；若因政府機關錯誤導致多繳稅，退稅時效則延長至15年。

不過稅務局強調，當納稅人明知自己沒有繳稅義務，卻為了事後申請退稅而溢繳稅款，該行為就不符合誠實信用原則，也不應享有退稅權利。

舉例來說，有些人可能會進行不實發票買賣、虛報營業額以詐取銀行貸款，或將營造業登記證交給他人用來不法投標開立發票等。

稅務局指出，這些行為明顯違反稅法或其他法律規定，若允許這些人事後申請退稅，無疑是鼓勵不法行為，破壞租稅公平正義，為避免這種情況，稅捐稽徵法設有排除條款，這類不法繳稅情形，納稅人無法要求退稅。

稅務局提醒納稅人避免不當稅務規劃，否則可能得不償失，甚至面臨法律責任。

稅款

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