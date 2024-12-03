租稅協定國減免 記得申請

台灣共簽署生效35個全面性所得稅協定，財政部高雄國稅局表示，公司取自租稅協定國的來源所得，可依租稅協定，向對方國家申請減免所得稅，如因未申請適用協定而多繳國外稅額，在申報我國所得稅時，就不得申報扣抵。

高雄國稅局表示，營利事業取自與我國簽訂租稅協定國的來源所得，可依所得稅協定向對方國家申請減免所得稅，而根據所得稅法規定，公司總機構在中華民國境內者，應針對其中華民國境內外全部營利事業所得，合併課徵營所稅。

國稅局表示，境外所得已依對方國家稅法規定繳納的所得稅，在台灣申報營所稅時，可在限額內扣抵。

因此，營利事業如取得源自租稅協定國來源所得，依所得稅協定規定屬對方國家免稅或訂有上限稅率的所得，應優先向對方國家申請適用所得稅協定減免稅額，如公司未申請適用所得稅協定，導致溢繳國外稅額，依規定，這筆多繳的稅額，不可申報扣抵我國應納營所稅。

國稅局舉例，我國甲公司111年度營所稅列報取自越南A公司的服務收入新台幣500萬元，並將其在越南繳納的所得稅額新台幣100萬元列報境外所得稅額扣抵。

我國與越南已簽署租稅協定，該服務收入在越南免課稅。

但甲公司未向越南稅務機關申請適用租稅協定，導致在越南多繳稅，甲公司不可申報扣抵在台應納營所稅，其列報的扣抵稅額100萬元，遭國稅局剔除並補稅。