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地價稅大限今天到期！稅務局：周四起加徵1％滯納金

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
民眾記得在繳納期限前繳清地價稅。圖／聯合報系資料照片
民眾記得在繳納期限前繳清地價稅。圖／聯合報系資料照片

地價稅繳款到2日截止，地方稅務局表示，仍有部分民眾仍未繳納稅款，雖然繳納期限只到今日，逾期後仍可繳納，兩天內繳清無須挨罰，不過逾期超過三天，也就是從周四（5日）開始，就得加收本稅1％的滯納金。

基隆市稅務局表示，金年地價稅繳款期限至12月2日止，截至目前仍有部分民眾尚未繳納稅款，將於12月2日透過中華電信股份有限公司進行簡訊催繳作業，提醒尚未繳納的民眾記得繳交地價稅款。

逾期後要如何繳交？基隆市稅務局指出，民眾透過便利商店、信用卡等方式繳納，直到12月5日24時前都可補繳；5日之後，就須繳納滯納金，每三日加收本稅1％的滯納金，可到代收稅款金融機構以現金繳納，在繳納期間滿30日內，也可透過網路繳稅服務網站以信用卡、晶片金融卡、活期(儲蓄)存款帳戶繳納。

稅務局提醒，逾期繳款將每逾3日加收本稅1％的滯納金，逾30日仍未繳納者，移送行政執行分署強制執行，所以尚未繳納民眾請儘速向稅務局申請補發地價稅繳款書繳納。

地價稅

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