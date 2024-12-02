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個人CFC查核 鎖定三態樣

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
財政部中區國稅局表示，近期將對轄內去年度個人綜所稅結算申報案件，展開受控外國企業（CFC）選案查核作業。 聯合報系資料照
財政部中區國稅局表示，近期將對轄內去年度個人綜所稅結算申報案件，展開受控外國企業（CFC）選案查核作業。 聯合報系資料照

財政部中區國稅局表示，近期將對轄內去年度個人綜所稅結算申報案件，展開受控外國企業（CFC）選案查核作業，有投資外國企業之納稅人，例如KY大股東、在海外持有高資產等情況，應自行檢視申報內容，以免挨罰。

中區國稅局解釋，個人CFC選案查核主要鎖定三樣態，首先是應申報、卻未申報，個人及其關係人直接或間接持有境外低稅負國家或地區關係企業股份或資本額合計達50％，或對該低稅負區關係企業具控制能力，符合申報要件卻未申報者，將是國稅局查核重點。

第二是不符豁免門檻，若個人已申報CFC適用豁免規定，國稅局將檢視其CFC是否符實質營運活動構成要件及CFC當年度盈餘是否符合微量盈餘豁免門檻；第三是CFC所得或虧損計算錯誤。

若未依規定申報或短漏報CFC營利所得，應主動補報補繳所漏稅款，可適用稅捐稽徵法規定，加計利息免罰。

國稅局 稅款

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