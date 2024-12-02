住宅轉租新規 留意四重點

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
內政部日前公告最新「轉租定型化契約規定」，明確規範包租業者（二房東）與房客契約，共四大重點。 聯合報系資料照
內政部日前公告最新「轉租定型化契約規定」，明確規範包租業者（二房東）與房客契約，共四大重點。 聯合報系資料照

內政部日前公告最新「轉租定型化契約規定」，明確規範包租業者（二房東）與房客契約，共四大重點，包含：須依台電電表收取電費、保障租客可查詢電費資訊、房客提前終止租約規定、不得約定承租人不能申請租金補貼。

內政部官員表示，相關規定已經生效，可保障房東、二房東、房客等各方權利。即便房客向包租代管業者承租，若發現業者違反規定，可向地方地政或消保單位提出申訴，業者若不改正，可處3萬至30萬元罰鍰，限期仍不改正者，還可加重處5萬至50萬罰鍰。

轉租契約應記載及不得記載事項最新修正 圖／經濟日報提供
轉租契約應記載及不得記載事項最新修正 圖／經濟日報提供

內政部今年公告修正「住宅租賃定型化契約應記載事項」規定，自今年7月15日開始，新簽訂的住宅租賃契約都將全面適用租屋電費新制規定；同時內政部著手修正「住宅轉租定型化契約應記載及不得記載事項」，讓透過包租代管業者租屋的租屋族，同樣可適用租屋電費新制。

內政部日前公告最新轉租定型化契約規定，針對電費部分，明確規定「以用電度數計費者，每度電費不得超過該租賃標的電費單當期每度平均電價；如公共設施電費未向台灣電力股份有限公司申辦分攤併入租賃標的電費內者，包租業不得額外收取。

為確保包租業者對於電費資訊公開透明，在強化包租業者的義務與責任部分，明定約定電費由承租人負擔者，包租業應提供承租人租賃標的之電費資訊。承租人也可向台電申辦查詢租賃期間有關電費資訊。

過去租客想要提前終止契約時，常會受制於因未達到「難以繼續居住」，所以與房東多有糾紛，為了保障租客提前終止租約的權益，特別比照租屋定型化契約規定，刪除這項規定，減少相關爭議；另外，在「不得記載事項」中，也明確規定，即便是包租代管業者，也不得約定承租人不可申請租金補貼，全面保障租客權益。

內政部 租屋 電費

延伸閱讀

經法院宣告變更子女姓氏登記 內政部：12月2日可線上申辦

新莊第一公墓遷葬後維持公墓用地 地方盼變更公園用地

經法院宣告變更子女姓氏登記 12月2日起可線上申辦

經法院宣告變更子女姓氏登記 12月2日起可線上申辦

相關新聞

住宅轉租新規 留意四重點

內政部日前公告最新「轉租定型化契約規定」，明確規範包租業者（二房東）與房客契約，共四大重點，包含：須依台電電表收取電費、...

新聞中的法律／投資創新板的新思維

台灣創新板（Taiwan Innovation Board, TIB），這個大眾有些熟悉卻陌生的名詞，其實是證交所為支持...

個人CFC查核 鎖定三態樣

財政部中區國稅局表示，近期將對轄內去年度個人綜所稅結算申報案件，展開受控外國企業（CFC）選案查核作業，有投資外國企業之...

地價稅繳費期限剩兩天！地稅局示警：逾期30天移送執行

今年地價稅繳款期限只到12月2日，地方稅務局表示，仍有許多民眾仍未繳清，提醒每逾三日將被加收本稅1％的滯納金，超過30日...

賠償金低於損失 免所得稅

另外《所得稅法》中也規定包括傷害或死亡之損害賠償金，及依國家賠償法規定取得之賠償金；個人因執行職務而死亡，其遺族依法令或...

貨物進保稅區 注意申報時點

財政部高雄國稅局表示，營業人接受國外客戶訂貨，將貨物交給保稅區營業人，根據是否報關，申報營業稅零稅率的時間點也不同。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。