新聞中的法律／投資創新板的新思維

台灣創新板（Taiwan Innovation Board, TIB），這個大眾有些熟悉卻陌生的名詞，其實是證交所為支持創新企業設計的交易市場，旨在協助具有高成長潛力但可能尚未能獲利的新創公司籌資並拓展市場。2021年7月開板以來，目前已陸續有近20家企業登錄。

因應這類企業特性，如同其他國家，我國創新板也不以上市櫃要求的「獲利能力」為要件，而是改以「市值」為認定 ，再輔以營收或營運資金條件，較能符合此類公司生態。不過創新板其實專注的對象，在於具有關鍵核心技術、創新經營模式和創新能力（像是物聯網、AI、大數據、生技醫療等）公司，這也成為投資人對於投資高成長潛力公司的新選擇。

也因如此，創新板特色就在於其靈活性與風險並存。這類還在快速成長、較早期公司風險原本就高，創新板藉由公開資訊揭露要求，相較於傳統公司私募，投資人能更清晰掌握公司動態。

為進一步保障投資雙方權益，創新板原本對於投資人條件設有限制，必須要是「專業投資人」：除法人之外，自然人投資人只開放具兩年以上證券交易經驗者，並須符合：新台幣200萬元以上之財力證明，或是近兩年度平均所得達100萬元。

即使這樣的門檻已大幅降低，但仍間接限制創新板公司股票流動空間，也降低大眾投資誘因，這也是先前對於創新板主要的討論聲音。

證交所已宣布，全面取消創新板合格投資人限制，未來創新板投資人資格等同一般板，且亦將與一般板一致，新增盤中零股交易，新制將有利創新板交易活絡，吸引更多新創企業申請上市，預計2025年1月上旬實施。目前創新板約僅30萬戶合格投資人，而整體台股開戶數至10月底時已達1,314萬戶，一旦創新板比照一般板，交易戶數將增至43倍。

對於有興趣投資創新板的民眾，主要有兩點建議，首先，可以更深入了解公司業務模式、技術核心及市場前景，找到最合適的投資配置；其次，由於這類企業多在加速成長階段，獲利多會再投入市場拓展或產品迭代，未必會優先進行股利分派，投資人可以長期投資的角度來思考。

這一次的創新板重大變革有四大主軸。首先是取消合格投資人限制，創新板股票可信用、借券及盤中盤後零股交易；第二，引進外部專家提升創新性審查；第三，打造彈性友善籌資環境，籌資作業更有彈性。

最後也保障投資人權益，包括規定創新板上市審議會決議門檻提高為出席審議委員三分之二以上同意、銷貨集中於集團企業公司或非屬集團企業公司關係人比重不得逾70%、強化所營事業嚴重衰退及無獲利公司於「提升企業價值計畫專區」資訊揭露、每半年至少辦理一次法說會等。

（本文由眾勤法律事務所主持律師陳全正口述、記者葉卉軒採訪整理）