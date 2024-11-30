地價稅繳費期限剩兩天！地稅局示警：逾期30天移送執行

今年地價稅繳款期限只到12月2日，地方稅務局表示，仍有許多民眾仍未繳清，提醒每逾三日將被加收本稅1％的滯納金，超過30日仍未繳納，將會被移送行政執行分署強制執行。

稅務局提醒，地價稅繳納期限只剩兩天，若是透過銀行或郵局存款帳戶辦理轉帳納稅的民眾，請務必注意存款餘額是否足夠繳納地價稅款，會在12月3日凌晨進行扣款，如有不足，要在12月2日金融機構結帳前補足，以免扣款失敗。

稅務局指出，本來地價稅繳費期限只到11月30日，繳納期限因適逢星期六例假日，依規定順延至12月2日，請民眾把握繳納期限，若逾期繳納，每逾3日將按應納稅額加徵1％滯納金，最高加徵10％，超過30日仍未繳納，將移送行政執行機關強制執行。

稅務局提醒，可利用多元管道繳納稅額，除可到金融機構、便利商店（3萬元以下）臨櫃繳納外，也可透過自動櫃員機(ATM)、信用卡、晶片金融卡、活期(儲蓄)存款帳戶及電子支付帳戶等方式，或掃描繳款書上QR-Code連結至網路繳稅服務網站進行繳稅

若遺失或未收到繳款書，稅務局提醒，可就近到各地方稅務機關申請補發，或至便利商店利用多媒體事務機，列印地價稅小白單直接到櫃台繳納，不過務必保留繳款收據以利查驗避免爭議。

另外，還可以透過登入地方稅網路申報作業網站，利用自然人憑證、工商憑證、已註冊健保卡或行動自然人憑證等，透過線上查繳稅服務進行繳納。