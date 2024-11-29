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財部國有房地包租 北市中正區標的溢價7%標脫

中央社／ 台北29日電

為擴大租屋市場供給，財政部推動國有房地包租，今年第4季釋出5標32戶，根據今天開標結果，僅台北市中正區10戶標脫，此標吸引兩封投標單，最終由豐馥資產管理有限公司以溢價率7.1%拿下。

財政部國有財產署推動國有非公用房地包租新制，將優先以同一門牌地址或相鄰的閒置房屋，「打包」成1標辦理標租；由於國有非公用房屋的屋況不一且零星分散，針對屋齡較高標的，包租業須先修繕房屋再轉租給民眾，並執行租賃住宅管理業務。

今年度第4季推出國有房地包租標的，一共5標32戶，訂於今天開標。其中，台北市10戶均位於中正區，坪數介於8坪至67坪，近台北捷運站，交通便捷，鄰近學區，區位良好，適合一般家庭或單身族居住使用，為本次唯一標脫的標的。

根據開標結果，台北市中正區標的吸引雙龍搶珠，最終由豐馥資產管理有限公司，以年租金新台幣325萬3元得標，溢價率7.1%。

國產署統計，自112年3月起辦理國有房地包租制度，截至今天，公告225戶，標脫158戶國有房地，標脫率逾7成。國產署表示，114年度將持續篩選適當標的辦理國有房地包租，以擴大租賃住宅市場供給，滿足民眾租屋居住需求。

國產署 溢價

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