遺贈稅課稅級距金額調高 高資產族有節稅效益

財政部昨（28）日公告，明年遺產稅、贈與稅課稅級距金額調升，適用最低稅率10%的金額將分別調高至5,621萬元以下、2,811萬元以下，明年發生的繼承、贈與案件適用，高資產族群可望享受節稅利多。

遺贈稅法設有自動減稅機制，遺產稅及贈與稅的課稅級距、各項免稅額或扣除額當遇到物價指數漲幅達標時，會依漲幅調升，對納稅人來講可享減稅效果。

財政部昨日公布，遺產稅、贈與稅課稅級距金額前次調整為2017年，2025年適用的消費者物價指數與2017年適用指數相比，上漲12.42%，已超過10%、達調整標準。至於遺產稅、贈與稅免稅額、不計入遺產總額及各項扣除額金額，由於累計漲幅皆未達應調整標準，明年不予調整。

遺產稅及贈與稅課稅級距調整後，2025年發生的遺產稅案件，適用10%最低稅率的金額將增至5,621萬元以下；超過5,621萬元、1億1,242萬元以下部分，稅率15%；超過1億1,242萬元部分，稅率20%。

贈與稅級距適用10%稅率級距調升至2,811萬元以下；適用15%稅率調升至超過2,811萬元、5,621萬元以下部分；適用稅率20%者調升至超過5,621萬元部分。

財政部表示，依規定，遺產稅、贈與稅之「免稅額」、「課稅級距金額」、「被繼承人日常生活必需之器具及用具、職業上之工具，不計入遺產總額之金額」、「被繼承人之配偶、直系血親卑親屬、父母、兄弟姊妹、祖父母扣除額、喪葬費扣除額及身心障礙特別扣除額」，每遇消費者物價指數較上次調整指數累計上漲達10%以上時，自次年起按上漲程度調整，調整金額以萬元為單位，未達萬元者按1,000元數四捨五入。