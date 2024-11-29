明年減稅雙利多 全民可少繳243億

明年五月報繳個人綜合所得稅，在減稅雙利多的因素下，民眾將可體驗「有感降稅」。

財政部昨天宣布攸關明年所得稅申報的相關調整內容，其中每人基本生活費將從去年的廿點二萬元調高八千元至廿一萬元；此外，由於免稅額、標準扣除額、薪資和身心障礙特別扣除額也分別調高五千至一點一萬元不等，就連課稅級距金額也一併調高，財政部賦稅署估算，合計減稅利益高達二四三億元。

財政部官員說，根據最近一年每人可支配所得中位數卅四萬九三五九元的百分之六十，財政部調升基本生活費至廿一萬元。安侯建業會計師事務所會計師張智揚表示，自二○一七年納稅者權利保護法實施以來，這已是連續第七年調漲，至於不課稅的每人基本生活費，為每一申報戶基本生活費總額（即廿一萬乘以申報戶成員人數），超過標準或列舉扣除額、儲蓄投資、身心障礙、教育學費、幼兒學前、長照及房屋租金支出特別扣除額合計數的差額，可再自當年度綜合所得總額中減除。

除了調高基本生活費，因應消費者物價指數（ＣＰＩ）漲幅已達調整門檻，財政部也調高明年報稅適用的扣除額、免稅額，其中以薪資特別扣除額調最高，從廿萬七千元調高至廿一萬八千元，增加一萬一千元；免稅額也調高五千元至九萬七千元；標準扣除額（單身）也從十二萬四千元調至十三萬一千元。張智揚說，連同基本生活費費調高，對於一般受薪階級的上班族小家庭，應會相當有感。

以基本生活費調高為例，育有六歲以下子女的三口之家，基本生活費總額為六十三萬元，若採列舉扣除卅萬元，加計免稅額、幼兒學前扣除額合計為七十四點一萬元，因免稅額及扣除額合計大於基本生活費總額，就無法額外扣減差額。但若為扶養未滿七十歲雙親、一名就讀大學子女的五口租屋族，基本生活費總額一○五萬元，納稅人採標準扣除申報，加計免稅額和教育學費、房租等扣除額合計為九十五點二萬元，可從綜所稅總額再扣除九點八萬元（一○五萬減九十五點二）。

財政部表示，調高今年的基本生活費後，預估適用戶數約二○八萬戶，增加減稅利益廿六億元；連同免稅額、標準扣除額、薪資和身心障礙特別扣除額及課稅級距金額也調高，這部分可增加減稅利益二一七億元，合計減稅利益二四三億元。

除了所得稅，賦稅署也調高明年遺產及贈與適用的稅率級距金額，舉例來說，遺產稅率百分之十的適用淨額，從五千萬元以下調高為五六二一萬元以下，至於贈與稅率百分之十的適用淨額，也從二千五百萬元以下調高至二八一一萬元以下。