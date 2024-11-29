財部公告基本生活費將調升…減稅紅包來了 208萬戶受惠

財政部昨（28）日公告今年基本生活費調升8,000元至21萬元，明年5月報稅適用，估208萬戶受惠，減稅利益26億元；若加上去年底宣布調升免稅額、扣除額等，減稅利益合計達243億元。

財政部每年根據主計總處公布的最近一年每人可支配所得中位數的60%，來計算基本生活費。財政部昨日公布，今年基本生活費將調升至21萬元，較去年的20.2萬元增加8,000元，由於基本生活費是按人頭計算，多口之家可望享受減稅利多。

明年5月綜所稅減稅利多

根據財政部估算，今年度調高基本生活費，預估適用戶數約208萬戶，增加減稅利益26億元。

另外，財政部去年底已公告調高今年度綜所稅免稅額、標準扣除額、薪資所得特別扣除額、身心障礙特別扣除額及課稅級距金額，同樣在明年5月報稅適用，與基本生活費兩大減稅紅包加起來，共增加減稅利益243億元。

納保法2017年上路後，立法保障國家不可對民眾「維持基本生活所需費用」課稅。財政部每年公告的基本生活費，從2017年每人16.6萬、2018年每人17.1萬、2019年17.5萬、2020年18.2萬、2021年19.2萬、2022年19.6萬、2023年20.2萬，2024年調升至21萬元，連續七年調升。

以基本生活費調高為例，育有六歲以下子女的三口之家，基本生活費總額為63萬元，若採列舉扣除30萬元，加計免稅額、幼兒學前扣除額合計為74.1萬元，因免稅額及扣除額合計大於基本生活費總額，就無法額外扣減差額。

若為扶養未滿70歲雙親、一名就讀大學子女的五口租屋族，基本生活費總額為105萬元，納稅人採標準扣除申報，加計免稅額和教育學費、房租等扣除額合計為95.2萬元，即可從綜所稅總額再扣除9.8萬元（105萬元－95.2萬元）。

另外，財政部昨日也公布明年度綜所稅及所得基本稅額（最低稅負）相關免稅額、扣除額、課稅級距及計算退職所得定額免稅之金額，納稅人2026年5月申報所得稅時適用，由於消費者物價指數未達調整標準，因此各項額度維持不變。