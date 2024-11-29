金融打詐子法29日上路

「金融打詐子法」預告期滿，今（29）日上路，銀行業已在日前接到通知，未來在加強照會機制下，只要銀行發現疑似詐騙案，可向其他銀行照會、甚至請求提供詐騙款項的收款帳戶姓名等資訊，並主動提供異常帳號通報司法警察機關，達到即時攔阻及加快返還受害者遭詐金額。

金管會指出，金融打詐子法規範四大機制：同業照會、通報司法警察機關、金警聯防、被害人遭詐騙匯出款項返還。

金管會銀行局副局長林志吉昨日解釋，過去詐欺集團會利用多層帳戶「過水」漏洞，在第一層、第二層甚至第三層帳戶沒有受害人，無法通報為警示帳戶。

林志吉指出，金融打詐子法上路後，這些過去沒有受害人的疑似詐騙帳戶，只要銀行發現有異常態樣，就可通報司法警察機構，並依其指示控管，包括圈存遭詐欺款項等。

最重要的是，金融打詐子法訂定銀行間照會機制。林志吉舉例，未來受害者透過匯款A銀行，向受款B銀行照會，B銀行可以依照A銀行請求，提供「存款帳戶戶名、開戶日期、年齡、職業類別以及開戶後的交易目的」等，甚至可以知道，該存款帳戶交易過去是否已經受到銀行監控，包括銀行過去可能認為這帳戶短期有密集大筆金額匯入匯出，而啟動的若干監控措施等。