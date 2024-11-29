辦理拋棄繼承 兩個考量
財政部台北國稅局表示，遺產稅制設有親屬扣除額，繼承人年紀愈小、可自遺產扣除金額愈多，有民眾因此會考慮拋棄繼承，讓年幼子女成為繼承人，但國稅局提醒要同步考量《民法》、《遺產及贈與稅法》規定，以免得不償失。
國稅局解釋，為促進所得分配公平，兼顧被繼承人遺屬生活，遺贈稅法訂有相關親屬扣除額，給予遺產免徵遺產稅的法定權益，但繼承人如果辦理拋棄繼承，相關扣除額也會一併放棄。
國稅局舉例，近日有民眾詢問，被繼承人的子女中，有一位幾年前已死亡，而有代位繼承人，此時部分子女想辦理拋棄繼承，規劃給次親等的未成年子女繼承，是否能增加遺產稅扣除額？
國稅局解釋，民法規定的代位繼承者，指的是被繼承人的直系血親卑親屬，在繼承開始前死亡或喪失繼承權者，由其直系血親卑親屬代位繼承其應繼分及繼承順序。
國稅局舉例，老張有兩個兒子，大兒子幾年前死亡，留下2011年出生的兒子（即老張的孫子），後來老張在2024年5月23日去世，由小兒子、孫子為共同繼承人，小兒子考慮是否拋棄繼承，讓自己的兒子繼承。
國稅局試算，第一種情形，如果全體繼承人皆繼承，小兒子跟孫子每位可扣除直系血親屬扣除額56萬元，且僅13歲孫子距離成年還有五年，每年可加扣56萬元，累計增加扣除額280萬元，總計直系血親卑親屬扣除額為392萬元，可自遺產中扣除。
第二種情形，小兒子辦理拋棄繼承，如此一來，小兒子的子嗣沒有繼承權，此時由老張的孫子單獨繼承，僅能扣除孫子一人的扣除額56萬元，加計按其距離成年年數可加扣280萬元，合計直系血親卑親屬扣除額為336萬元，扣除額比全部繼承少掉56萬元，拋棄繼承未必比全數繼承划算。
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