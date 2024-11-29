持重大傷病卡 不能免牌照稅
雲林縣稅務局提醒，持有「身心障礙證明」且供身心障礙者使用的車輛，可申請免徵使用牌照稅，但持有「重大傷病證明」則不符合免稅資格。
地方稅務局解釋，「身心障礙證明」是由各種方縣市政府社政機關核發，目的在於維護身心障礙者社會福利；至於「重大傷病證明」則由中央健康保險署核發，目的在於協助病友減輕醫療負擔，兩者主管機關不同、核發目的也不同。
依使用牌照稅法規定，供持有身心障礙手冊或證明，並領有駕駛執照者使用，且為該身心障礙者所有的車輛，每人以一輛免稅為限；因身心障礙情況，致無駕駛執照者，其本人、配偶或同一戶籍二親等以內親屬所有，供該身心障礙者使用的車輛，每一身心障礙者以一輛為限。
稅務局強調，若只領有重大傷病證明、但無身心障礙證明的民眾，不適用這項免稅規定。
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