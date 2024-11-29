海外所得申報 別犯四錯誤

財政部高雄國稅局表示，國人投資海外金融商品，包括基金、債券、國外股票及境外結構型商品等，納稅人全年取得收入達門檻後，必須依規申報個人最低稅負，實務上常見四大錯誤，提醒民眾避免因不了解法令而遭補稅處罰。

高雄國稅局表示，每一申報戶全年海外所得達100萬元者，必須在辦理所得稅申報時，全數併入個人基本所得額，當個人基本所得額超過免稅額（2024年為750萬元）時，就要計算、申報及繳納基本稅額，也就是所謂的最低稅負制。

海外所得申報常見誤解

納稅人申報海外所得常見四大錯誤，納稅人應避免不了解法令或認知錯誤遭補稅處罰。第一，誤認海外所得是稽徵機關提供查詢的所得資料範圍，但稽徵機關提供的稅額試算通知書，並不會列載海外所得資料，民眾在申報所得稅，查調課稅年度所得時，無法查到海外所得資料，若因此忽略申報，將可能產生漏稅。

第二，常有民眾誤認海外財產交易損失可與海外不同類別所得盈虧互抵，或可遞延至以後年度扣抵，事實上，海外財產交易損失不能與海外利息所得或營利所得互抵，只能從同年度海外財產交易所得中扣除，不能遞延到以後年度。

第三，也常有民眾誤認海外基金轉換無任何現金匯入，沒有課稅問題，但海外基金轉換後，就代表贖回原基金，並以贖回金額再重新投資，因此基金轉換當年度就應計算原基金損益，計入所得課稅。

第四，誤以為外國企業在台上市櫃，股票配發的股利是國內所得，這類股票通稱KY股，個人取得KY股票所發放的股利為海外所得，也應依照最低稅負規定，計入基本所得額申報。

另外也常有民眾不清楚，來自中國大陸的所得該如何課稅？國稅局官員解釋，依據兩岸人民關係條例，大陸來源所得應併入台灣所得，合併課徵綜所稅，而非併入海外所得。

國稅局提醒，投資海外金融商品要請記得依法申報最低稅負，以免受罰，若發現有未依規定申報情形，在未經檢舉或未經稽徵機關調查前，應儘速向所轄各分局、稽徵所自動補報補繳稅款並加計利息，可適用相關免罰規定。