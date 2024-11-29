增購車位 須另行申請優稅

地方稅務局表示，許多民眾誤以為，房子已按自用住宅稅率課徵地價稅，後來增購停車位，地號與房屋的土地地號相同，不必另行申請自住優惠，最終須多繳四倍以上地價稅；稅務局提醒，若符合自用條件，必須提出申請才能享有優惠稅率。

稅務局表示，常有民眾房子原已按自用住宅稅率課徵地價稅，後來增購停車位，常誤以為地號與房屋土地地號相同，不須另行申請，導致停車位按一般用地稅率課稅。

地價稅一般用地稅率在千分之10至55間，但自用住宅用地稅率僅千分之2，與一般用地至少差距四倍以上。

稅務局提醒，如果地上建物符合自用住宅用地條件，且新買車位是停放自己的車子，沒有出租或作其他使用，可在當年9月22日前提出申請，如遇假日則順延至次一工作日，當年度即可適用優惠稅率，達到節稅目的，逾期申請，則從次年起適用。