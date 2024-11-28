2025年遺贈稅課稅級距調高 高資產家族傳承添利多

消費者物價累計漲幅達到遺贈稅課稅級距調整門檻。財政部今天表示，若以適用最低稅率10%計算，遺產淨額將從現行新台幣5000萬元以下，調高至5621萬元以下；贈與淨額從2500萬元以下，調至2811萬元以下，新級距於2025年適用，是睽違7年來調整遺贈稅課稅級距。

財政部例行在課稅年度的前一年年底或當年年初，公布各項免稅額、課稅級距等。根據稅法規定，當遇到消費者物價指數較前一次調整年度的指數，累計上漲達一定程度時，就會按物價漲幅調高免稅額、課稅級距等項目。

以遺產稅、贈與稅課稅級距而言，調整門檻為物價指數累計上漲達10%。

由於物價累計漲幅達到調整門檻，財政部今天公告，2025年遺贈稅課稅級距調升，是睽違7年來調整遺贈稅課稅級距。

現行遺產稅採三級累進稅率課徵，遺產淨額5000萬元以下者、課徵10%最低稅率；超過5000萬元至1億元者，課徵500萬元，加超過5000萬元部分的15%；超過1億元者，課徵1250萬元，加超過1億元部分的20%。

贈與稅方面，現行贈與淨額2500萬元以下者，適用10%稅率；超過2500萬元至5000萬元者，課徵250萬元，加超過2500萬元部分的15%；超過5000萬元者，課徵625萬元，加超過5000萬元部分的20%。

依照今天公告，2025年發生的繼承案件，遺產淨額5621萬元以下者，課徵10%；超過5621萬元至1億1242萬元者，課徵562萬1000元，加超過5621萬元部分的15%；超過1億1242萬元者，課徵1405萬2500元，加超過1億1242萬元部分的20%。

2025年發生的贈與案件，贈與淨額2811萬元以下者，課徵10%；超過2811萬元至5621萬元者，課徵281萬1000元，加超過2811萬元部分的15%；超過5621萬元者，課徵702萬6000元，加超過5621萬元部分的20%。

當級距金額調高，意味民眾在遺產、贈與淨額相同的條件下，適用的稅率可望降低，進而達到省稅效果。不過，由於遺產稅、贈與稅有免稅額度，因此大多遺贈稅案計算結果為免稅，課稅級距金額調高，對於高資產民眾規劃財富傳承，將相對有感省稅。