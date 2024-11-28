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小資族福音！基本生活費升至21萬 明年報稅208萬戶可減稅

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
財政部公告113年度每人基本生活所需之費用金額為21萬元，較112年度增加8000元。聯合報系資料照
財政部公告113年度每人基本生活所需之費用金額為21萬元，較112年度增加8000元。聯合報系資料照

財政部今天公告113年度每人基本生活所需之費用金額為21萬元，較112年度增加8000元，民眾於明年5月申報113年度綜合所得稅時適用。

財政部官員說，113年度每人基本生活所需之費用金額，是依據納稅者權利保護法第4條規定，參照行政院主計總處公布最近一年（112年）每人可支配所得中位數34萬9359元的60%計算，若申報戶基本生活所需費用總額（即21萬元乘以申報戶成員人數），超過依所得稅法規定可減除的免稅額及扣除額（包括標準或列舉扣除額、儲蓄投資、身心障礙、教育學費、幼兒學前、長期照顧及房屋租金支出特別扣除額）合計數，該差額得自申報戶當年度綜合所得總額中減除。

官員表示，113年度調高基本生活所需之費用金額，預估適用戶數約208萬戶，增加減稅利益26億元；此外，財政部於去年11月23日已公告調高113年度免稅額、標準扣除額、薪資所得特別扣除額、身心障礙特別扣除額及課稅級距金額，這部分可增加減稅利益217億元，兩者合計增加減稅利益243億元，民眾於明年5月申報113年度綜合所得稅時適用。

免稅額 所得稅 財政部

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