快訊

無人能擋？解密俄新型榛果樹飛彈 軍事專家打臉普亭：老技術新包裝

遲來的表態或算計？UNIQLO為何突然表明「不用新疆棉」

愛國者飛彈維修車翻落山坡釀2傷 空軍司令部證實曝現況

小確幸來了！基本生活費增至21萬 明年報稅逾200萬戶可望省稅

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
財政部公告今年度每人基本生活所需之費用金額為21萬元，明年5月申報今年度綜合所得稅時適用，初估逾200萬戶有機會省稅。聯合報系資料照
財政部公告今年度每人基本生活所需之費用金額為21萬元，明年5月申報今年度綜合所得稅時適用，初估逾200萬戶有機會省稅。聯合報系資料照

財政部28日公告今年度每人基本生活所需之費用金額為21萬元，較去年度增加8,000元，民眾於明年5月申報今年度綜合所得稅時適用，初估逾200萬戶有機會省稅。

113年度每人基本生活所需之費用金額，係按納稅者權利保護法第4條規定，參照行政院主計總處公布最近一年（去年）每人可支配所得中位數34萬9,359元之60％計算，倘申報戶基本生活所需費用總額（即21萬元乘以申報戶成員人數），超過依所得稅法規定可減除之免稅額及扣除額（包括標準或列舉扣除額、儲蓄投資、身心障礙、教育學費、幼兒學前、長期照顧及房屋租金支出特別扣除額）合計數，該差額部分得自申報戶當年度綜合所得總額中減除。

財政部表示，今年度調高基本生活所需之費用金額，預估適用戶數約208萬戶，增加減稅利益26億元；又該部前於去年11月23日公告調高今年度免稅額、標準扣除額、薪資所得特別扣除額、身心障礙特別扣除額及課稅級距金額，該部分可增加減稅利益217億元，兩者合計增加減稅利益243億元，民眾於114年5月申報113年度綜合所得稅時適用。

免稅額 所得稅

延伸閱讀

美國大選月海外基金表現 美股跑第1

4男女凌虐身障同學卻謊稱跌死 檢警見一點還原真相

投資論壇12月12日登場／國泰投信副總王誠宏：2025投資 五個變數

川普減稅加持 科技股基本面撐未來行情

相關新聞

小確幸來了！基本生活費增至21萬 明年報稅逾200萬戶可望省稅

財政部28日公告今年度每人基本生活所需之費用金額為21萬元，較去年度增加8,000元，民眾於明年5月申報今年度綜合所得稅...

公益出租房 不適用重購退稅

公益出租人可享有租稅優惠，不過桃園市地稅局提醒，土增稅重購退稅須符合自住要件，即便是公益出租，仍屬出租行為，無法適用重購...

列報國外佣金 排除三對象

營利事業列報國外佣金支出要留意，財政部北區國稅局提醒，當受款人為出口廠商或其員工、國外經銷商、直接向出口廠商進貨的國外其...

廠房停工 房屋稅仍可減半

彰化縣地方稅務局表示，合法登記工廠自有供直接生產使用的廠房，原已按營業用稅率減半課徵房屋稅，若停工期間未變更用途，依規定...

危老重建享優稅 兩個注意

為加速危老重建保障居住安全，政府提供地價稅、房屋稅減免等優惠，不過，地稅局提醒，仍要留意條件限制，以免被取消免稅優惠。

房屋稅2.0 南投5萬戶可減稅、2.3萬戶稅率最高翻4倍

房屋稅2.0新制今年1月3日上路，南投縣稅務局提出「南投縣房屋稅徵收率自治條例」修正草案送縣議會審查，11月25日三讀通...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。