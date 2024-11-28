小確幸來了！基本生活費增至21萬 明年報稅逾200萬戶可望省稅

財政部28日公告今年度每人基本生活所需之費用金額為21萬元，較去年度增加8,000元，民眾於明年5月申報今年度綜合所得稅時適用，初估逾200萬戶有機會省稅。

113年度每人基本生活所需之費用金額，係按納稅者權利保護法第4條規定，參照行政院主計總處公布最近一年（去年）每人可支配所得中位數34萬9,359元之60％計算，倘申報戶基本生活所需費用總額（即21萬元乘以申報戶成員人數），超過依所得稅法規定可減除之免稅額及扣除額（包括標準或列舉扣除額、儲蓄投資、身心障礙、教育學費、幼兒學前、長期照顧及房屋租金支出特別扣除額）合計數，該差額部分得自申報戶當年度綜合所得總額中減除。

財政部表示，今年度調高基本生活所需之費用金額，預估適用戶數約208萬戶，增加減稅利益26億元；又該部前於去年11月23日公告調高今年度免稅額、標準扣除額、薪資所得特別扣除額、身心障礙特別扣除額及課稅級距金額，該部分可增加減稅利益217億元，兩者合計增加減稅利益243億元，民眾於114年5月申報113年度綜合所得稅時適用。